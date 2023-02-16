В правительстве Башкирии занялись долгами по зарплате в компании «Востокнефтезаводмонтаж»

В том числе рассматривалась ситуация с выплатой заработной платы в ПАО «АК ВНЗМ».

- Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж» — крупное предприятие с богатой историей. Финансово-экономическое состояние «ВНЗМ» стало ухудшаться с 2020 года, одна из основных причин — неисполнение договорных обязательств контрагентом. Определенные меры по стабилизации работы компании уже приняты, продолжаем искать новые возможности, - отметил премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров.

Так, среди намеченных к дальнейшей реализации мер решено продолжить формирование пула новых объектов на подрядные работы для «ВНЗМ», заняться реализацией непрофильных для компании активов. Вопрос будет держаться на особом контроле. В том числе и со стороны прокуратуры, заявил присутствовавший на совещании прокурор РБ Игорь Пантюшин.