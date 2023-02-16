Башкирия вошла в пятерку лучших регионов по приобретению техники в «Росагролизинге»

– Наши аграрии активно пользуются программами компании, всего за 2022 год они приобрели 650 единиц техники в лизинг на 3,7 млрд рублей, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Льготные программы компании – это хороший инструмент обновления технического парка сельхозпредприятий.

Аграрии Башкортостана могут возместить до 50% затрат на лизинговую технику после её полного выкупа в рамках республиканской программы модернизации технического парка АПК. Также субсидированию подлежат затраты на авансовый платеж.