В Башкирии выросло производство сахара

Предприятия переработали более 1,35 млн тонн сладкого корнеплода и произвели 203,7 тыс. тонн сахара. Производство по сравнению с прошлым годом выросло на 41%.

– Это случилось благодаря росту мастерства наших аграриев, применению новых технологий, увеличению посевных площадей с сахарной свеклой и хорошим погодным условиям, – отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – При этом оба сахарных завода республики прошли масштабную реконструкцию. Инвестиции позволили увеличить мощности сахарных производств практически в полтора раза.

В масштабах страны переработка сахарной свеклы также завершается. Произведенного сахара в этом году на 8 процентов больше, чем год назад. Переработано 43 миллиона тонн свеклы и произведено 5882 тысячи тонн сахара, что на 450 тысяч тонн больше уровня прошлого года, сообщает Союзсахар.