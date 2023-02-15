-14 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Сегодня, 11:24

В Башкирии выросло производство сахара

Два завода республики завершили переработку сладкого корнеплода урожая 2022 года, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии выросло производство сахара
В Башкирии выросло производство сахара

Предприятия переработали более 1,35 млн тонн сладкого корнеплода и произвели 203,7 тыс. тонн сахара. Производство по сравнению с прошлым годом выросло на 41%.  

– Это случилось благодаря росту мастерства наших аграриев, применению новых технологий, увеличению посевных площадей с сахарной свеклой и хорошим погодным условиям, – отметил заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – При этом оба сахарных завода республики прошли масштабную реконструкцию. Инвестиции позволили увеличить мощности сахарных производств практически в полтора раза.

В масштабах страны переработка сахарной свеклы также завершается. Произведенного сахара в этом году на 8 процентов больше, чем год назад. Переработано 43 миллиона тонн свеклы и произведено 5882 тысячи тонн сахара, что на 450 тысяч тонн больше уровня прошлого года, сообщает Союзсахар.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика