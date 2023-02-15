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Вчера, 20:27

В Башкирии Фонд развития промышленности поддержал займами 33 проекта

Фонд развития промышленности Башкирии в 2022 году поддержал 33 проекта с объемом инвестиций 11,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В Башкирии Фонд развития промышленности поддержал займами 33 проекта
В Башкирии Фонд развития промышленности поддержал займами 33 проекта

— В прошлом году Фонд освоил новые направления. Это гранты, компенсирующие процентную ставку по кредитам на пополнение оборотных средств и гранты на возмещение части процентной ставки по кредитам на развитие производств новой высокотехнологичной конкурентоспособной продукции в рамках инвестпроектов. ФРП Башкортостана первым в стране завершил выплаты по этой программе, — рассказал заместитель премьер-министра – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Больше всего поддержкой Фонда в минувшем году пользовались предприятия машиностроительного комплекса - 9 компаний, лесопромышленности и мебельщики - 8 предприятий.

—Созданная ассоциация кластеров Башкирии включила в реестр Минпромторга РФ пять промышленных кластеров республики - мебельный, авиационный, машиностроительный, промышленный и агропромышленный. Сейчас формируется кластер легкой промышленности и станкостроительный, — говорит генеральный директор ФРП Башкирии Анвер Каримов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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