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Вчера, 18:10

Депутаты посетили Стерлитамак для оценки состояния атмосферного воздуха

Депутаты Госсобрания Башкирии провели в Стерлитамаке выездное заседание президиума, на котором одним из вопросов стало состояние атмосферного воздуха в городе. Парламентарии приняли рекомендации для улучшения ситуации, сообщает пресс-служба Госсобрания РБ.

Депутаты посетили Стерлитамак для оценки состояния атмосферного воздуха
Депутаты посетили Стерлитамак для оценки состояния атмосферного воздуха

Перед началом заседания депутаты республики побывали в общей сложности на 30 объектах и провели прием 56 граждан. При подведении итогов было определено, что одним из самых актуальных вопросов для стерлитамакцев является высокая экологическая нагрузка, в первую очередь состояние атмосферного воздуха в их городе.

- Необходимо принимать меры для включения города в федеральную программу «Чистый воздух». Мы предложили всем сторонам разработать совместную дорожную карту по уменьшению объемов вредных выбросов в атмосферу. Правительству республики рекомендовано в ближайшее время, до конца февраля, провести выездное межведомственное совещание по вопросу улучшения состояния окружающей среды в Стерлитамаке, - отметил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев.

С точки зрения экологии обсудили депутаты и развитие в Стерлитамаке транспортной системы, в частности электротранспорта. Однако износ троллейбусов сегодня составляет в городе 99,4 процента. Президиум рекомендовал правительству республики оказать городу содействие в обновлении подвижного состава, предусмотрев на эти цели отдельную квоту. Вместе с тем отмечалось, что в городе благодаря вхождению в программу «Чистая вода» успешно решен вопрос с питьевой водой, ее качество в Стерлитамаке – очень высокое. Что никак не отразилось на тарифах для горожан.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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