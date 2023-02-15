Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» участвовали в международной выставке

Свою продукцию показали ООО «Живая Вода», выпускающее питьевую и лечебно-столовую воду, ООО «Милк Трейд» - производитель широкого ассортимента наименований башкирского мороженого, ООО «Зарина» - изготовитель кондитерских изделий, ООО «Фабрик Косметик» - предприятие по производству косметической продукции, антисептиков и бытовой химии.

В этом году выставка демонстрирует новинки 2 027 компаний из 35 стран. Посетители – ключевые игроки продовольственного рынка. В рамках выставки прошла торгово-закупочная конференция.