Туризм Башкирии получит федеральную поддержку

Пресс-служба регионального правительства сообщает, что премьер-министр РБ Андрей Назаров рассказал о новых федеральных мерах на заседании кабмина.

Так, на проектирование туристского кода Уфы предусмотрено почти 209 млн рублей. Еще 149 млн будет получено для поддержки общественных инициатив, направленных на развитие туристической инфраструктуры, создание кемпингов и автокемпингов.

Также Башкирия вошла в число 36 регионов, в которых будет поддержан событийный туризм. Почти 6 млн рублей выделяются для проведения Уфимского международного марафона.

С 300 до 500 млн рублей увеличивается объем компенсационной выплаты для покрытия расходов на транспортировку, которую могут получить производители и поставщики промышленной продукции. С 80% до 100% увеличивается максимальный размер компенсации расходов на перевозку продукции лесопромышленного комплекса.

В Башкирию поступит 435 млн рублей на реализацию проектов - победителей седьмого дополнительного Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

- На прошедшей неделе принято решение о продлении периода отсрочки от уплаты арендных платежей за недвижимость, земельные участки и другое федеральное имущество. Это касается предпринимателей, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, а также добровольцев. Для них отсрочка будет действовать на весь период службы и еще 90 дней после ее окончания, - сообщил Андрей Назаров.

Также семьи с небольшими доходами теперь смогут оформить ежемесячную выплату из материнского капитала.

Премьер-министр поручил каждому из профильных министерств держать ситуацию на контроле, доводить информацию до тех, кому предназначена мера поддержки.

Фото пресс-службы правительства РБ.