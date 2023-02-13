В Башкирии поддержат малый и средний бизнес

Сегодня в республике почти 130 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивающих работой около полумиллиона человек. «Наша задача — создать благоприятные условия для комфортного ведения бизнеса и расширить меры поддержки. Мы сделали акцент на поддержке отдельных категорий предпринимателей. Например, в 2023 году на гранты социальным и молодым предпринимателям запланировали более 209 млн рублей», — рассказал премьер-министр республики Андрей Назаров на своей странице в соцсетях.

Еще одной тема обсуждения с министром экономического развития РФ стало развитие туристической отрасли Башкортостана. Среди инициатив и предложений по привлечению в республику туристов — создание крупных туристско-рекреационных зон, развитие событийного туризма, строительство новых объектов.

«Мы видим в туризме большие перспективы для региона, поэтому сейчас активно создаем необходимую инфраструктуру — строим и ремонтируем дороги, развиваем придорожный сервис, подводим инженерные сети», — отметил Андрей Назаров.

Фото из соцсетей