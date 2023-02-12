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Экономика
Вчера, 12:33

Максим Решетников и Радий Хабиров посетили индустриальный парк «Уфимский»

Министра экономического развития РФ ознакомили с проектами резидентов преференциальной площадки, сообщает пресс-служба главы региона.

Максим Решетников и Радий Хабиров посетили индустриальный парк «Уфимский»
Максим Решетников и Радий Хабиров посетили индустриальный парк «Уфимский»

В индустриальном парке работают 18 резидентов, которые создали в общей сложности 1,6 тысячи рабочих мест.

На строительной площадке белорусского холдинга «АМКОДОР» возводят завод по производству машин и оборудования для обработки зерна. Директор местного подразделения холдинга – компании «Амкодор-Агидель» Фёдор Домотенко пояснил, что на предприятии будут выпускать зерноочистительно-сушильные комплексы для послеуборочной обработки зерновых, зернобобовых, крупяных и масличных культур.

Максим Решетников и Радий Хабиров также посетили предприятие «Кроношпан – Башкортостан». Предприятие выпускает древесностружечные плиты (ДСП), в том числе ламинированные. Общий объём инвестиций в создание и развитие завода составил 18,8 млрд рублей. Здесь трудятся 266 специалистов. Максим Решетников поинтересовался номенклатурой выпускаемой продукции и планами по дальнейшему расширению производства. Директор по продажам Андрей Мымрин сообщил, что сейчас на «Кроношпане» реализуют инвестпроект по созданию производства плит OSB с объёмом инвестиций 2,5 млрд рублей.

Автор:Марат АМИНЕВ
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