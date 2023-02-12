Андрей Назаров: Многие инициативы республики приняты Минэкономразвития РФ в работу

Андрей Назаров сообщил, что на заседании с министром экономического развития РФ говорили об итогах и планах по развитию экономики региона. Он рассказал о нескольких важных задачах и инициативах руководства республики.

Премьер-министр считает, что создание Евразийского экономического центра с участием нескольких регионов с центром в РБ послужит усилению межрегионального сотрудничества. Концепция этого проекта разработано совместно с Научно-исследовательским финансовым институтом Минфина РФ, заявка на создание уже направлена в Минэкономразвития. Не менее важной задачей является увеличение объема привлеченных инвестиций. Планируется внедрить несколько новых инструментов. Например, механизм Соглашений о защите и поощрении капиталовложений — он поможет мотивировать инвесторов вкладывать средства, в том числе, в долгосрочные проекты. Отдельно нужно работать над привлечением исламских финансов. Здесь видим перспективы в создании на территории республики специального административного района (САР), ориентированного на исламских инвесторов, отметил премьер-министр.

Предложено ввести на федеральном уровне механизм «предпринимательского кэшбэка», который позволяет им вернуть до трети уплаченных налогов и взносов. Важно и сохранить государственную поддержку МСП и после завершения национального проекта.

Андрей Назаров рассказал о своем предложении рассмотреть вопрос о проведении в Уфе ежегодного федерального совещания министров экономики субъектов РФ. По его словам, одобрение получено, уже нужно приступить к работе над программой. Министерство экономразвития также поддержало республику в установлении экспериментального правового режима по эксплуатации беспилотных авиационных систем.

«Будем сотрудничать с Минэкономразвития РФ в режиме максимально короткой связи», - подытожил Андрей Назаров.