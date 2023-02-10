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В Башкирии настроены развивать индустрию детских товаров

В этой сфере сейчас заняты 84 организации, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии настроены развивать индустрию детских товаров
В Башкирии настроены развивать индустрию детских товаров

В республике начнут работать над созданием символики башкирской индустрии детских товаров, в том числе игрушек с национальным колоритом и персонажами сказок. Об этом на специальном совещании рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.  

— В октябре 2022 года мы подписали соглашение о сотрудничестве между правительством РБ и Ассоциацией предприятий индустрии детских товаров, в декабре утвердили дорожную карту по развитию индустрии, составляем реестр промпредприятий, занятых в сфере ИДТ. Это большой пласт промышленности и мы планируем его поддержать, — подчеркнул Александр Шельдяев. 

Компании региона специализируются на производстве спортивного и игрового, учебного оборудования, детских гигиенических средств, лекарств, средств реабилитации, в том числе протезов и стелек, детской мебели для дома и образовательных учреждений, одежды, книг, пособий и мультфильмов. При этом производство детских товаров — это менее 0,0001 процента от общего объема производимой в республике продукции. Объем российского рынка игр и игрушек составляет более 198 млрд рублей, в которых доля Башкортостана составляет 1,5 млрд рублей или 0,7% от всего рынка детских товаров (не включая детское питание).

 

Автор:Марат АМИНЕВ
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