В Башкирии больше всего розничных рынков среди субъектов ПФО

В прошлом году количество таких рынков в Башкирии составило 37 штук, это пятый показатель по России. В республике выросло число объектов розничной торговли, по розничной торговле у региона сохраняется второе место в ПФО. Индекс потребительских цен по итогам 2022 года в РБ сложился на уровне 111,3%, в то время как по России в целом уровень инфляции составил 11,9%. «Нам удалось улучшить свои позиции по уровню инфляции среди субъектов России. Если в январе прошлого года мы были на 55-м месте, то в декабре поднялись до 20-го места», - сообщил Алексей Гусев.

Также в Башкирии появился первый в стране агропромышленный кластер, он включен в федеральный реестр. Там уже реализуется несколько инвестпроектов с общим объемом вложений более 40 млрд рублей.