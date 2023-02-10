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Сегодня, 18:12

Среди регионов России Башкирия заняла десятое место по максимальному росту зарплат

За январь-ноябрь прошлого года средние номинальные зарплаты в Башкирии составили 47,17 тысячи рублей, это на 15,8 процента больше аналогичного периода предыдущего, 2021 года. Об этом сообщает «РБК Уфа» со ссылкой на Росстат.

Среди регионов России Башкирия заняла десятое место по максимальному росту зарплат
Среди регионов России Башкирия заняла десятое место по максимальному росту зарплат

Наша республика вошла в топ 12 регионов страны, где зафиксирован рост зарплат выше 15 процентов. Возглавляет рейтинг Забайкалье – 18,7 процента. Затем идут Бурятия – 17,9, Красноярский край – 17,6. Башкирия вместе с Вологодской областью разделила десятое место – рост на 15, 8 процента в каждом регионе. Вошли в топ-12 также Татарстан, Удмуртия, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Липецкая области, Алтайский край.

В среднем по стране зарплата выросла на 12,7 процента – составила 61,9 тысячи рублей. В Приволжском федеральном округе – на 13,7 процента – 45,08 тысячи рублей.

Среди регионов ПФО Башкирия заняла третье место по темпам роста зарплат и по размеру среднемесячного заработка граждан за 11 месяцев прошлого года. На первом месте Татарстан, на втором – Удмуртия. Напротив, в Самарской области рост наименьший – 11,6 процента.
По данным Госстата, самые высокие среднемесячные зарплаты  у жителей Татарстана и Пермского края, 50,4 тысячи рублей и 50, 06 тысячи рублей соответственно. Самые низкие  - в Мордовии (38,5 тыс. руб.), Марий Эл (39,08 тыс.) и Кировской области (39,5 тыс.)
По уровню номинальных зарплат Башкирия находится на 36 месте в России.
Напомним, за десять месяцев прошлого года реальные зарплаты в нашей республике увеличились на 0,5 процента. А по России показатель снизился на 1,3 процента. Власти республики обещают к концу этого года поднять среднемесячную зарплату до 50 тысяч рублей.

Справка

Номинальная зарплата – это совокупность всех начислений работнику за период (месяц) или объем выполненной работы до удержания НДФЛ.

Реальная зарплата – это то количество товаров и услуг, которые «уложатся» в номинальную зарплату. То есть ее покупательная способность.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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