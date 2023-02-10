Среди регионов России Башкирия заняла десятое место по максимальному росту зарплат

Наша республика вошла в топ 12 регионов страны, где зафиксирован рост зарплат выше 15 процентов. Возглавляет рейтинг Забайкалье – 18,7 процента. Затем идут Бурятия – 17,9, Красноярский край – 17,6. Башкирия вместе с Вологодской областью разделила десятое место – рост на 15, 8 процента в каждом регионе. Вошли в топ-12 также Татарстан, Удмуртия, Владимирская, Иркутская, Кемеровская и Липецкая области, Алтайский край.

В среднем по стране зарплата выросла на 12,7 процента – составила 61,9 тысячи рублей. В Приволжском федеральном округе – на 13,7 процента – 45,08 тысячи рублей.

Среди регионов ПФО Башкирия заняла третье место по темпам роста зарплат и по размеру среднемесячного заработка граждан за 11 месяцев прошлого года. На первом месте Татарстан, на втором – Удмуртия. Напротив, в Самарской области рост наименьший – 11,6 процента.

По данным Госстата, самые высокие среднемесячные зарплаты у жителей Татарстана и Пермского края, 50,4 тысячи рублей и 50, 06 тысячи рублей соответственно. Самые низкие - в Мордовии (38,5 тыс. руб.), Марий Эл (39,08 тыс.) и Кировской области (39,5 тыс.)

По уровню номинальных зарплат Башкирия находится на 36 месте в России.

Напомним, за десять месяцев прошлого года реальные зарплаты в нашей республике увеличились на 0,5 процента. А по России показатель снизился на 1,3 процента. Власти республики обещают к концу этого года поднять среднемесячную зарплату до 50 тысяч рублей.

Справка

Номинальная зарплата – это совокупность всех начислений работнику за период (месяц) или объем выполненной работы до удержания НДФЛ.

Реальная зарплата – это то количество товаров и услуг, которые «уложатся» в номинальную зарплату. То есть ее покупательная способность.

Фото из открытых источников.

