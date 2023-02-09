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Сегодня, 10:46

В Уфе увеличили скорость обработки продовольственных товаров

Уфимская компания «Нерал-Продукт» стала быстрее обрабатывать поступающие к ней продовольственные товары за счет оптимизиции производственных процессов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

В Уфе увеличили скорость обработки продовольственных товаров
В Уфе увеличили скорость обработки продовольственных товаров

Дистрибуционно-логистическая компания «Нерал-Продукт» благодаря внедрению бережливых технологий предприятие смогла увеличить количество обработанного и отгруженного за сутки товара.

— На предприятии оптимизировали процесс перемещения товара на сухом и холодном складах. Причиной выбора данного потока стало уменьшение прибыли и чрезмерное списание со склада. В результате шестимесячной работы предприятие увеличило производительность на пилотном участке на 20 процентов, время протекания процесса сократились в 1,7 раза, — сообщает первый заместитель министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Айрат Фахретдинов.

Компания занимается дистрибуцией продуктов питания в категориях: молочная продукция, сыры, макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия, здесь трудится более 80 человек. Рабочая группа, созданная на предприятии в рамках нацпроекта «Производительность труда» совместно с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда РБ (РЦК), выявила ряд узких мест.

Так, например, машина с товаром одного из производителей приходила поздно, что влекло за собой регулярные переработки персонала и выплату сверхурочных. Для решения проблемы с поставщиком обсудили вопросы отгрузки товаров, после чего среднее время прибытия машин сократилось почти на час. В последствие пришли к договоренностям о поставках товара в дневное время, тем самым исключив переработки полностью.

Тиражировать полученный опыт планируют в офисных бизнес-процессах компании. «Сразу появились идеи, мысли, как и что можно улучшить. Благодаря пройденному обучению стало легче самостоятельно внедрять полученные знания», - отметила директор по продажам «Нерал-Продукта» Александра Плотникова.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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