Дипломанты проекта «Продукт Башкортостана» выходят на новые рынки

- Проект поддерживает и продвигает продукцию республиканских предприятий на рынках региона и России. В итоге он помогает расширить географию сбыта, увеличить объёмы производства, удерживать интерес покупателей к местным товарам, - писал в своих соцсетях глава республики Радий Хабиров, запуская рубрику «Продукт Башкортостана».

Так, ООО «Мясокомбинат «Башкирские колбасы» и ООО «Мясной гастроном» открыли свою первую торговую точку в г. Екатеринбурге. И теперь жители Свердловской области смогут по достоинству оценить продукцию башкирских производителей, в частности, колбасную продукцию и мясные полуфабрикаты.

Напомним, проект «Продукт Башкортостана» реализуют в регионе с 2013 года. Сегодня проект объединяет 986 участников, из них 582 – пищевики и 104 производителя непродовольственных товаров. Знаком маркируют более 26 тысяч наименований продукции.