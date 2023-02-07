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Вчера, 17:25

В Башкирии Народный фронт открыл центр информирования для тех, у кого возникли проблемы с единым налоговым счётом

Народный фронт и Федеральная налоговая служба открывают центры информирования и решения проблем с Единым налоговым счетом во всех регионах России. Не стала исключением и Башкирия, сообщает пресс-служба регионального исполкома Народного фронта.

В Башкирии Народный фронт открыл центр информирования для тех, у кого возникли проблемы с единым налоговым счётом
В Башкирии Народный фронт открыл центр информирования для тех, у кого возникли проблемы с единым налоговым счётом

Внедрение с 1 января этого года новой системы уплаты налогов вызывает много вопросов у предпринимателей и организаций. Чтобы помочь людям, столкнувшимся со сложностями и не допустить нарушения их прав, во всех региональных отделениях Народного фронта будут открыты центры информирования и решения проблем. Здесь представителей бизнеса проконсультируют и помогут в решении вопросов.

Народный фронт осуществляет регулярный мониторинг хода реализации проекта. Уже сейчас ясно, что есть проблемы с доступом к информации о состоянии Единого налогового счета (ЕНС) в личном кабинете на портале ФНС. В отдельных случаях сообщается о появлении задолженности, которой ранее не было. Также в ряде регионов говорят о невозможности оперативно получить разъяснения по этим начислениям. Все обращения, поступившие в Народный фронт, будут разобраны с участием ФНС.

Учитывая переходный период и необходимость отладить систему, ФНС уже приняла ряд мер: до 1 марта проводятся сверки и не взыскивается задолженность, также до 1 мая не штрафуются налогоплательщики за не предоставление уведомлений об исчисленных налогах, сборах и неуплату налогов. Действие такого правила должно продлиться до окончания декларационной кампании за 2022 год.

«В ближайшие две недели мы проведем анализ и предложим основанные на пожеланиях бизнеса системные решения. Особое внимание будет уделено защите прав участников СВО, которые на линии соприкосновения заняты самой важной для страны работой и не имеют сейчас возможности реагировать на изменения системы оплаты налогов», – заявил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

В Башкортостане центр информирования запускается  на площадке регионального исполкома Народного фронта. Задать вопросы по новой системе уплаты налогов можно, оставив обращение на электронную почту [email protected], и по телефону: 8 (347) 273-55-44.

Фото предоставлено пресс-службой регионального исполкома Народного фронта.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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