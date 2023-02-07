Электронные подписи налоговая служба России начала выдавать дистанционно

Услуга по выдаче КЭП предоставляется экстерриториально, поэтому за ее получением можно обратиться в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет. Причем, те, кто ранее уже получал электронную подпись в налоговой службе и там же авторизовался в «Личном кабинет юрлица» и «Личном кабинете ИП», теперь смогут перевыпустить КЭП дистанционно, что займет буквально несколько минут.

Однако при дистанционном продлении сертификата ФНС России есть и ограничения. К примеру, продленный сертификат можно записать только на тот носитель, на который был получен прежний.

Кроме того, для перевыпуска необходимо войти в личный кабинет налогоплательщика по сертификату, ранее полученному в налоговой службе (или у доверенного лица ФНС России). Если налогоплательщик войдет в личный кабинет по сертификату, полученному в любом коммерческом удостоверяющем центре, то продлить его не получится.

Если у налогоплательщика изменились персональные данные, то дистанционное продление может быть недоступно. При перевыпуске сертификата выдается новый с полным сроком действия — на 15 месяцев.

Руководители компаний, а также действующие без доверенности предприниматели и нотариусы для прохождения идентификации и получения КЭП могут обращаться к доверенным лицам УЦ ФНС России.

Более подробная информация размещена на официальном сайте ФНС России, напоминает пресс-служба федерального налогового органа.