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Вчера, 15:10

Электронные подписи налоговая служба России начала выдавать дистанционно

В Республике Башкортостан юрлицам (действующим без доверенности от имени организации), индивидуальным предпринимателям и нотариусам уже выдано более 70 тысяч квалифицированных электронных подписей (КЭП), сообщает пресс-служба региональной ФНС.

Электронные подписи налоговая служба России начала выдавать дистанционно
Электронные подписи налоговая служба России начала выдавать дистанционно

Услуга по выдаче КЭП предоставляется экстерриториально, поэтому за ее получением можно обратиться в любой налоговый орган, независимо от места постановки на учет. Причем, те, кто ранее уже получал электронную подпись в налоговой службе и там же авторизовался в «Личном кабинет юрлица» и «Личном кабинете ИП», теперь смогут перевыпустить КЭП дистанционно, что займет буквально несколько минут.

Однако при дистанционном продлении сертификата ФНС России есть и ограничения. К примеру, продленный сертификат можно записать только на тот носитель, на который был получен прежний.

Кроме того, для перевыпуска необходимо войти в личный кабинет налогоплательщика по сертификату, ранее полученному в налоговой службе (или у доверенного лица ФНС России). Если налогоплательщик войдет в личный кабинет по сертификату, полученному в любом коммерческом удостоверяющем центре, то продлить его не получится.

Если у налогоплательщика изменились персональные данные, то дистанционное продление может быть недоступно. При перевыпуске сертификата выдается новый с полным сроком действия — на 15 месяцев.

Руководители компаний, а также действующие без доверенности предприниматели и нотариусы для прохождения идентификации и получения КЭП могут обращаться к доверенным лицам УЦ ФНС России.

Более подробная информация размещена на официальном сайте ФНС России, напоминает пресс-служба федерального налогового органа.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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