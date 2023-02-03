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Вчера, 20:18

Радий Хабиров посетил крупнейший животноводческий комплекс Башкирии

Глава региона в Ермекеевском районе ознакомился с работой компании «ЭкоНива».

Радий Хабиров посетил крупнейший животноводческий комплекс Башкирии
Радий Хабиров посетил крупнейший животноводческий комплекс Башкирии

Современный комплекс «Семено-Макарово» ввели в строй осенью 2022 года. Это крупнейший проект в сфере молочного животноводства, реализованный на территории республики, сообщает пресс-служба главы республики. Объём инвестиций в строительство фермы составил 3,1 млрд рублей. Она рассчитана на 2 800 коров и 3 200 голов молодняка. Среднесуточный валовый надой по итогам января 2023 года составил 90 тонн молока.

Президент компании «ЭкоНива» Штефан Дюрр во время осмотра рассказал, что комплекс «Семёно-Макарово» оснащён современным оборудованием, поставляет свои молочные продукты в крупные сети общественного питания.

Глава республики поблагодарил руководство холдинга «ЭкоНива» за реализацию проекта. На своей странице в социальных сетях он отметил, что буквально три года назад на месте современного комплекса было чистое поле. Сейчас – огромное, высокотехнологичное предприятие. По мнению Радия Хабирова, именно за такими комплексами будущее  – они дают большие объемы, у них высокие стандарты качества. Глава региона пообещал и впредь поддерживать подобные проекты, подчеркнув, что потенциал для развития молочной отрасли в Башкортостане огромный.

Напомним, холдинг «ЭкоНива» – крупнейший в России и Европе производитель сырого молока. Компания управляет активами в 13 регионах России. В нашей республике холдинг представлен компанией «Северная Нива Башкирия». С 2018 года компания развивает здесь молочное животноводство и растениеводство в Ермекеевском и Белебеевском районах.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Марат АМИНЕВ
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