Андрей Назаров рассказал о международных инвестпроектах Башкирии

Об экспортных инвестпроектах Андрей Назаров доложил Андрею Белоусову в ходе селекторного совещания.

«Есть направления, в рамках которых применение инструментов регионального экспортного стандарта продемонстрировало высокую эффективность, – приводит слова Назарова пресс-служба правительства РБ. – Так, например, по направлению «Обеспечение присутствия на зарубежных рынках» мы формируем сеть представителей Башкортостана за рубежом. Свою деятельность они осуществляют в составе торгпредств России. Работают в Белоруссии, Турции, Казахстане, Узбекистане и Китае. В ближайшее время будут охвачены Иран и Объединённые Арабские Эмираты. Главная их задача – увеличение экспорта и привлечение прямых иностранных инвестиций. В результате деятельности представителей у нас реализуются совместные с иностранными инвесторами проекты почти на 9,5 млрд рублей».

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.