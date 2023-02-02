В Минпроме Башкирии создадут рабочую группу для обеспечения подразделений СВО

В совещании, посвященном обеспечению амуницией и другими необходимыми товарами участников СВО, участвовали представители депутатского корпуса республики, министерств и ведомств, предприятий – производителей продукции, востребованной в зоне ведения боевых действий, а также участники специальной военной операции, находящиеся в Уфе в краткосрочном отпуске.

Одновременно в здании Госсобрания РБ была организована выставка изделий для нужд СВО. Здесь демонстрировались форменное обмундирование, обувь, спальные мешки, палатки, камуфляжные сетки, средства защиты, жилеты с тактическими разгрузками, медицинские носилки, аптечки, производящиеся на территории Башкирии.

- Если бойцы и обеспечены основным обмундированием, то с дополнительной экипировкой и амуницией, аптечками, с современными техническими средствами связи и наблюдения отмечаются определенные сложности. Есть вопросы, требующие обсуждения. Для этого мы и собрались. Во-первых, необходимо иметь максимально четкое представление, что именно, в каких объемах требуется участникам СВО. Во-вторых, важно правильное выстраивание логистических цепочек, чтобы грузы доходили по назначению, - отметил председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Решено, что все возникающие вопросы станут в оперативном порядке решаться на заседаниях специальной рабочей группы. Она на следующей неделе будет создана при министерстве промышленности, энергетики и инноваций Башкирии.