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Экономика
Вчера, 16:44

В Башкирии более 80% товарооборота приходится на экспорт

В прошлом году в республике завершилось внедрение Регионального экспортного стандарта 2.0. Благодаря этому Башкирия демонстрирует внешнеэкономическую динамику. О главных направлениях данной работы рассказал премьер-министр правительства РБ.

В Башкирии более 80% товарооборота приходится на экспорт
В Башкирии более 80% товарооборота приходится на экспорт

Андрей Назаров принял участие в совещании, посвященном  реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

В своем выступлении премьер-министр Башкирии рассказал, что в  2019 году наш регион вошел в число 11 пилотных по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. В прошлом году были полностью внедрены все его 15 инструментов.

Сегодня товарооборот, который республика поддерживает с 113 странами, вырос на 15,8% по сравнению с 2021 годом.

Развивая экспорт, Башкирия формирует сеть собственных представительств за рубежом. В составе Торгпредств России они работают в Турции, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и Китае. В ближайшее время появятся в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Деятельность представителей помогает Башкирии реализовать  совместные с зарубежными партнерами инвестпроекты почти на 9,5 млрд рублей», - отметил Андрей Назаров.

В Башкирии также разработан стандарт региональной программы развития экспорта. В текущем году на ее финансирование предусмотрено порядка 170 млн рублей в региональном бюджете.

Фото пресс-службы правительства РБ. 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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