В Башкирии более 80% товарооборота приходится на экспорт

Андрей Назаров принял участие в совещании, посвященном реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» под руководством первого заместителя председателя правительства РФ Андрея Белоусова.

В своем выступлении премьер-министр Башкирии рассказал, что в 2019 году наш регион вошел в число 11 пилотных по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0. В прошлом году были полностью внедрены все его 15 инструментов.

Сегодня товарооборот, который республика поддерживает с 113 странами, вырос на 15,8% по сравнению с 2021 годом.

Развивая экспорт, Башкирия формирует сеть собственных представительств за рубежом. В составе Торгпредств России они работают в Турции, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и Китае. В ближайшее время появятся в Иране и Объединенных Арабских Эмиратах.

«Деятельность представителей помогает Башкирии реализовать совместные с зарубежными партнерами инвестпроекты почти на 9,5 млрд рублей», - отметил Андрей Назаров.

В Башкирии также разработан стандарт региональной программы развития экспорта. В текущем году на ее финансирование предусмотрено порядка 170 млн рублей в региональном бюджете.

Фото пресс-службы правительства РБ.