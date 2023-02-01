В Уфе обсудили ход строительства объектов к 450-летию города

На совещании в том числе обсуждалось возведение спортивных объектов. Среди них - Дворец борьбы. Он возводится по графику, планируется также благоустроить прилегающие к нему территории на улицах архитектора Рехмукова и Мусы Гареева. В середине февраля начнется строительство Центра фехтования имени Рамиля Аюпова. Продолжаются работы в комплексе гребного слалома.

К 2024 году завершится реконструкция Театра кукол, на площади рядом с ним намечено обустроить детскую игровую площадку и «Аллею миниатюр» – масштабных макетов наиболее знаковых архитектурных сооружений России.

На совещании рассмотрели наиболее крупные проекты в области транспортной инфраструктуры - «Южные ворота» и «Восточный выезд». В первом случае в 2024 году также реконструируют улицу Пугачева и старый автомобильный мост через реку Белую. Что касается «Восточного выезда», то глава региона Радий Хабиров поручил проработать дополнительно вопрос ввода в эксплуатацию сооружений Восточного выезда, организации дорожного движения на его участках. «Важно эффективно встроить транспортные потоки в улично-дорожную сеть, чтобы жителям и гостям Уфы было удобно передвигаться по городу», – пояснил Радий Хабиров.

Кроме того, строители начали подготовку к реконструкции улицы Октябрьской Революции. В результате она станет большой зоной отдыха, а движение транспорта по улице сократят до одной полосы в каждую сторону.