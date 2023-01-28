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Вчера, 14:40

Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии

Свыше восьми миллионов рублей – такой грант получил на развитие производства фермер в Ермекеевском районе Башкирии Зубаир Гаджиев. Об этом сообщили в ЦУР республики.

Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии
Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии

Сельский предприниматель изготавливает национальный башкирский напиток вместе с супругой. Для этого они купили конеферму и кормоцех, арендовали земельные участки и завезли кобылиц учалинской породы и пару жеребцов.

Бизнес-шериф Ермекеевского района Эльвира Миргасимова рассказала ,что в апреле прошлого, 2022 года, фермер участвовал на предпринимательском часе в райадминистрации.

- По результатам встречи с ним мы направили ходатайство в конкурсную комиссию минсельхоза Башкирии, которая отбирает кандидатов из фермеров и индивидуальных предпринимателей на грантовую поддержку по федеральной программе «Развитие семейных ферм в Башкирии в 2022 году», - сообщила она. - В итоге Зубаир Гаджиев стал одним из победителей конкурса. С чем мы его и поздравляем!

Фото пресс-службы администрации Ермекеевского района.

Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии
Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии
Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии
Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии
Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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