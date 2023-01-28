Крупный грант на производство кумыса выиграл фермер из Башкирии

Сельский предприниматель изготавливает национальный башкирский напиток вместе с супругой. Для этого они купили конеферму и кормоцех, арендовали земельные участки и завезли кобылиц учалинской породы и пару жеребцов.

Бизнес-шериф Ермекеевского района Эльвира Миргасимова рассказала ,что в апреле прошлого, 2022 года, фермер участвовал на предпринимательском часе в райадминистрации.

- По результатам встречи с ним мы направили ходатайство в конкурсную комиссию минсельхоза Башкирии, которая отбирает кандидатов из фермеров и индивидуальных предпринимателей на грантовую поддержку по федеральной программе «Развитие семейных ферм в Башкирии в 2022 году», - сообщила она. - В итоге Зубаир Гаджиев стал одним из победителей конкурса. С чем мы его и поздравляем!

Фото пресс-службы администрации Ермекеевского района.