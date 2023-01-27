Башкирия экспортирует корма в Европу и Китай

Все 2082 партий подсолнечного шрота и свекольного жома перед отправкой зарубежным контрагентам прошли процедуру досмотра и оформления. Следует отметить, что ценные высокопротеиновые кормовые добавки, полученные после переработки семян подсолнечника на масло и сахарной свеклы пользуются высоким спросом у европейских и китайских животноводов.

Специалистами отдела ветеринарного надзора было досмотрено и оформлено 1524 партий гранулированного свекольного жома общим весом 107083 тонн, экспортированных в Европейский союз. При этом Раевским и Чишминским сахарными заводами отгружено соответственно 6013 тонн и 1143 тонн свекольного жома. В Латвию Чишминским маслоэкстракционным заводом экспортировано 20702 тонны гранулированного подсолнечного шрота и 79225 тонн отгрузило ООО «Элеватор» из Кумертауского района республики. В Китай экспортировано 558 партий или 13910 тонн гранулированного свекольного жома.

Все партии продукции растительного происхождения в соответствии с требованиями стран-импортеров прошли лабораторные исследования в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Кормовые добавок для сельскохозяйственных животных соответствуют требованиям стран-импортеров.