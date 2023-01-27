-11 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 12:24

Башкирия экспортирует корма в Европу и Китай

В 2022 году предприятия АПК республики экспортировали за рубеж более 120 тысяч тонн кормов для сельскохозяйственных животных, сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по РБ.

Башкирия экспортирует корма в Европу и Китай
Башкирия экспортирует корма в Европу и Китай

Все  2082 партий подсолнечного шрота и свекольного жома перед отправкой зарубежным контрагентам прошли процедуру досмотра и оформления. Следует отметить, что ценные высокопротеиновые кормовые добавки, полученные после переработки семян подсолнечника на масло и сахарной свеклы пользуются высоким спросом у европейских и китайских животноводов.

Специалистами отдела ветеринарного надзора было досмотрено и оформлено 1524 партий гранулированного свекольного жома общим весом 107083 тонн, экспортированных в Европейский союз. При этом Раевским и Чишминским сахарными заводами отгружено соответственно 6013 тонн и 1143 тонн свекольного  жома. В  Латвию Чишминским маслоэкстракционным заводом экспортировано 20702 тонны гранулированного подсолнечного шрота и 79225 тонн отгрузило ООО «Элеватор» из Кумертауского района республики. В Китай экспортировано 558 партий или 13910 тонн гранулированного свекольного жома.

Все партии продукции растительного происхождения в соответствии с требованиями стран-импортеров прошли лабораторные исследования в Башкирской испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Кормовые добавок для сельскохозяйственных животных соответствуют требованиям стран-импортеров.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика