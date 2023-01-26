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Вчера, 14:38

В Башкирии фермеры смогут брать в аренду земельные участки на 5 лет без торгов

Вступили в силу изменения в Федеральный закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения».

В Башкирии фермеры смогут брать в аренду земельные участки на 5 лет без торгов
В Башкирии фермеры смогут брать в аренду земельные участки на 5 лет без торгов

Главная цель таких изменений – создание льготных условий для тех, кто занимается сельским хозяйством. Арендовать землю крестьянским (фермерским) хозяйствам можно на срок до пяти лет. Но этот срок можно продлевать. Фермер также имеет приоритетное право выкупа этой земли. При этом изменять целевое назначение земли запрещено, можно использовать только для сельскохозяйственных работ. Также нельзя передавать участок третьим лицам, в том числе в субаренду.

- С 2012 года количество фермерских хозяйств в республике увеличилось в 1,8 раза, а их доля в валовом производстве сельхозпродукции – более чем в 3 раза (с 5,8% до 18%), - сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Изменения в земельном законодательстве безусловно сыграют весомую роль в дальнейшем развитии фермерства в республике.

Автор:Марат АМИНЕВ
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