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Вчера, 15:05

У поставщиков Башкирии увеличилась доля закупок

По итогам 2022 года доля закупок у поставщиков республики увеличилась до 76%.

У поставщиков Башкирии увеличилась доля закупок
У поставщиков Башкирии увеличилась доля закупок

Доля государственных и муниципальных контрактов, заключенных с поставщиками Башкирии в 2022 году, составила 76%. Это на 5% больше, чем в 2021 году, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Общая сумма контрактов составила 112,4 млрд рублей, что на 24,2 млрд рублей больше, чем в 2021 году.

 – Увеличение доли закупок у поставщиков Башкортостана в 2022 году является положительной тенденцией и отражает стабильное развитие региона, – говорит председатель Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланова.– Госкомитет в рамках поддержки поставщиков Республики Башкортостан проводит обучающие семинары, встречи и разрабатывает рекомендации по поиску и участию поставщиков в закупках.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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