97,4% резидентов бизнес-инкубаторов в Башкирии оценили их работу на 5 баллов

Также высшую оценку - 5 баллов поставили 93,4% респондентов, воспользовавшихся консультационными и образовательными услугами для малого и среднего предпринимательства в регионе.

78% респондентов оценили удовлетворенность доступностью кредитных ресурсов для МСП в 3,9 балла. 78,2% опрошенных предпринимателей почти на 4 балла довольны мерами господдержки в регионе: государственными субсидиями, региональными налоговыми льготами, гарантиями региональных гарантийных организаций.

Опросы проведены в рамках улучшения показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В течение года было организовано 11 опросов, в которых приняли участие порядка 1500 предпринимателей и самозанятых.

«Благодаря системно выстроенной работе мы получаем комплексные результаты, характеризующие качество услуг, оказанных субъектам МСП, в том числе и резидентам объектов инвестиционной инфраструктуры, - отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. – Мы внимательно анализируем динамику полученных показателей, что позволяет при необходимости вносить коррективы в нашу работу по поддержке бизнеса».

Например, на основе полученных данных в 2023 году планируется рост акселерационных и образовательных программ, внедрение новых продуктов для бизнеса, увеличение финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Фото из открытых источников.