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Экономика
Вчера, 16:00

97,4% резидентов бизнес-инкубаторов в Башкирии оценили их работу на 5 баллов

Министерство предпринимательства и туризма РБ в течение 2022 года проводило опросы для оценки эффективности мер поддержки бизнеса в республике. Пресс-служба правительства Башкирии сообщает, что по их результатам большая часть  опрошенных предпринимателей оценила спектр, качество предоставленных услуг и доступность мер поддержки на 5 баллов из 5 возможных.

97,4% резидентов бизнес-инкубаторов в Башкирии оценили их работу на 5 баллов
97,4% резидентов бизнес-инкубаторов в Башкирии оценили их работу на 5 баллов

Также высшую оценку - 5 баллов поставили 93,4% респондентов, воспользовавшихся консультационными и образовательными услугами для малого и среднего предпринимательства в регионе.

78% респондентов оценили удовлетворенность доступностью кредитных ресурсов для МСП в 3,9 балла. 78,2% опрошенных предпринимателей почти на 4 балла довольны мерами господдержки в регионе: государственными субсидиями, региональными налоговыми льготами, гарантиями региональных гарантийных организаций.

Опросы проведены в рамках улучшения показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В течение года было организовано 11 опросов, в которых приняли участие порядка 1500 предпринимателей и самозанятых.

«Благодаря системно выстроенной работе мы получаем комплексные результаты, характеризующие качество услуг, оказанных субъектам МСП, в том числе и резидентам объектов инвестиционной инфраструктуры, - отметил министр предпринимательства и туризма РБ Рустем Афзалов. – Мы внимательно анализируем динамику полученных показателей, что позволяет при необходимости вносить коррективы в нашу работу по поддержке бизнеса».

Например, на основе полученных данных в 2023 году планируется рост акселерационных и образовательных программ, внедрение новых продуктов для бизнеса, увеличение финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

Фото из открытых источников.

 

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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