В Башкирии произвели более 180 тысяч тонн сахара

Валовый сбор корнеплодов в этом сезоне составил более 1,3 млн тонн, урожайность – 312,4 ц/га. Заводы уже переработали свыше 1 млн 188 тыс. тонн заготовленных корнеплодов.

В позапрошлом году в компании «Раевсахар» и Чишминском сахарном заводе было произведено всего 170 тысяч тонн сахара, в прошлом году — 142 тыс. тонн.

Эксперты считают, что объем полученной продукции почти в два раза превышает норму потребления сахара в РБ. Значительную часть сладкого продукта отправят в другие регионы страны и на экспорт.