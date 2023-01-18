Пчеловодов Башкирии поддержали грантами

- По программе «Агростартап», реализуемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обладателями грантов на сумму 13 млн рублей стали пять пчеловодов, - отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Четыре пасечника получили 1,3 млн рублей в рамках субсидирования сельскохозяйственных кооперативов. Они дали субсидии как членам сельхозкооператива. Кроме этого, в прошлом году еще пятерым представителям отрасли возместили 200 тыс. рублей затрат на оборудование.