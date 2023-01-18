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Экономика
Вчера, 14:41

Пчеловодов Башкирии поддержали грантами

Более 14 миллионов рублей направлены в виде грантов и субсидий по трем основным программам, сообщает пресс-служба правительства РБ.

Пчеловодов Башкирии поддержали грантами
Пчеловодов Башкирии поддержали грантами

- По программе «Агростартап», реализуемой в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», обладателями грантов на сумму 13 млн рублей стали пять пчеловодов, - отметил вице-премьер РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов.

Четыре пасечника получили 1,3 млн рублей в рамках субсидирования сельскохозяйственных кооперативов. Они дали субсидии как членам сельхозкооператива. Кроме этого, в прошлом году еще пятерым представителям отрасли возместили 200 тыс. рублей затрат на оборудование.

Автор:Марат АМИНЕВ
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