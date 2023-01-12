Фермер из Башкирии получил грант на развитие семеноводческого хозяйства

Алмаз Фатхуллин организовал свое хозяйство в 2005 году и стал выращивать зерновые. Резкий скачок в развитии хозяйства удалось совершить после участия в конкурсе по программе «Семейная ферма» в 2020 году. Фермеру из бюджета выделили 25,5 млн рублей при общей стоимости проекта 42,5 млн рублей. На эти деньги приобрел необходимую технику, зерносушилку и модернизировал зерноочистительный комплекс ЗАВ–25.

Фатхуллины производят семена зерновых и бобовых культур, сотрудничают с ведущими оригинаторами и авторами сортов семян России. Их продукция востребована в хозяйствах республики и в соседних регионах. Хозяйство также производит товарное зерно по технологии нулевой обработки почвы.

В прошлом году грант на развитие семейной фермы получили 28 фермеров республики.

Напомним, с стране реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в республике в рамках нацпроекта действует региональная программа «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».