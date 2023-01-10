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В Башкирии молодых специалистов поддержат рублем

Востребованные кадры АПК смогут получить 750 тысяч рублей господдержки, сообщает пресс-служба правительства РБ.

В Башкирии молодых специалистов поддержат рублем
В Башкирии молодых специалистов поддержат рублем

 Министерство сельского хозяйства РБ начинает прием документов от молодых специалистов, желающих участвовать в конкурсе на их получение. С 2023 года сумма господдержки увеличена с 500 до 750 тысяч рублей на человека.

– Минсельхоз республики реализует комплекс мер по решению вопроса с дефицитом квалифицированных кадров в отрасли, важная роль здесь принадлежит региональной программе поддержки кадрового потенциала АПК, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Мы начинаем работу с самого начала года, чтобы к декабрю проанализировать первые результаты.

Участники конкурса на получение подъемных средств должны быть трудоустроены в организациях аграрной сферы, расположенных в сельской местности.

Автор:Марат АМИНЕВ
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