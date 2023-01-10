В Башкирии молодых специалистов поддержат рублем

Министерство сельского хозяйства РБ начинает прием документов от молодых специалистов, желающих участвовать в конкурсе на их получение. С 2023 года сумма господдержки увеличена с 500 до 750 тысяч рублей на человека.

– Минсельхоз республики реализует комплекс мер по решению вопроса с дефицитом квалифицированных кадров в отрасли, важная роль здесь принадлежит региональной программе поддержки кадрового потенциала АПК, – сказал заместитель премьер-министра правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов. – Мы начинаем работу с самого начала года, чтобы к декабрю проанализировать первые результаты.

Участники конкурса на получение подъемных средств должны быть трудоустроены в организациях аграрной сферы, расположенных в сельской местности.