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Из Башкирии вывезли меньше зерна в другие регионы

В прошедшем году агрокомплекс Башкирии отгрузил на внутренний рынок страны 263 тыс. 366 тонн зерна и продуктов его переработки, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по РБ.

Из Башкирии вывезли меньше зерна в другие регионы
Из Башкирии вывезли меньше зерна в другие регионы

В ушедшем году аграрии республики отгрузили в 16 субъектов страны 263 тыс. 366 тонн зерна и продуктов его переработки. Основными видами продукции, востребованной на внутреннем рынке России стали: ячмень - 114,32 тыс. тонн, пшеница - 63,72 тыс. тонн, семена подсолнечника для переработки - 53,06 тыс. тонн, рожь – 17,6 тыс. тонн, гречиха - 1,68 тыс. тонн, чечевица – 1,81 тыс. тонн, рапс - 1,25 тыс. тонн, лен - 0,228 тыс. тонн, овес - 0,19 тыс. тонн, горох - 0,78 тыс. тонн, отруби пшеничные - 0,18 тыс. тонн, шрот - 1,75 тыс. тонн, крупы - 1,75 тыс. тонн, а также мука - 1,69 тыс. тонн.

При этом за аналогичный период позапрошлого года территориальным Управлением было выдано 5 тыс. 781 карантинный сертификат на 301 тыс. 418 тонн зерна и продуктов его переработки, отгруженных российским контрагентам. Тогда на внутреннем рынке страны было реализовано больше пшеницы - 156,68 тыс. тонн, льна - 17,87 тыс. тонн, круп - 2,39 тыс. тонн.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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