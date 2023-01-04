В Башкирии фермер вложил грант в клубнику

Сельский предприниматель выращивает клубнику на трех гектарах, земельный участок предоставила в аренду администрация Бижбулякского района. На выигранный в конкурсе грант 25-летний Булат Нугуманов приобрел технику для механизированного труда и оборудование. Он рассказал, что уход за сладкой культурой начинается ранней весной и завершается лишь поздней осенью. До 25 односельчан фермер нанимал в это время для прополки и сбора ягод. Ручной труд теперь существенно облегчит техника и оборудование. Например, в холодильнике собранный урожай будет проходить охлаждение и дольше сохранится свежим. Господдержка также позволила создать в хозяйстве три постоянных рабочих места.

Подробнее о фермере Булате Нугуманове и его деле наша газета рассказала в сентябре 2022 года.

Предприниматель отметил, что теперь, благодаря холодильной камере отпала необходимость ежедневно продавать продукцию.

- Потребность в свежей клубнике есть и зимой, поэтому мы изучаем методы и технику ее выращивания в теплице, - сказал Булат Нугуманов. – Мечтаем наладить круглогодичное ее выращивание. 70 процентов урожая отправляем в Уфу, остальное расходится по нашему и соседним районам.

Как добавили в минсельхозе республики, программа «Агростартап» реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Вместе с Нугумановым еще 38 предпринимателей получили его в 2022 году. Общая сумма господдержки составила 125,4 миллиона рублей.

Справка

Размер грантов по программе «Агростартап» по разведению КРС мясного или молочного направлений составляет до 5 млн. рублей, по другим направлениям – до 3 млн. рублей. Основное условие – софинансирование проекта претендентом в объеме не менее 10% от затрат.

Фото: Ринат РАЗАПОВ.