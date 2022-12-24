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Экономика
Вчера, 22:35

В Уфе Дениса Мантурова наградили орденом Дружбы Народов

За вклад в развитие промышленности Башкирии глава региона Радий Хабиров вручил вице-премьеру правительства — министру промышленности и торговли России Денису Мантурову орден Дружбы Народов. Награждение состоялось в ходе заседания Координационного совета по промышленности, которое прошло сегодня, 24 декабря, в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

В Уфе Дениса Мантурова наградили орденом Дружбы Народов
В Уфе Дениса Мантурова наградили орденом Дружбы Народов

На заседании речь шла о расширении промышленного экспорта и мерах по обеспечению приоритетного импорта в изменившихся реалиях.

Отметив большой промышленный потенциал Башкортостана, Денис Мантуров обозначил основные задачи, которые решают правительство страны и ее регионы в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это переориентация внешних потоков и каналов сбыта промышленной продукции на более перспективные направления, дальнейшее расширение внешнеторговых связей с расшивкой узких мест и созданием новых международных транспортно-логистических коридоров.

— Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) и перестроить нашу логистику. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов, — приводит его слова пресс-служба главы региона.

Радий Хабиров отметил, что коллектив Минпромторга России — рабочая команда, с которой комфортно взаимодействовать, и подчеркнул значимость поддержки ведомства в развитии экономики региона.

— Вместе мы проходим непростой путь, одни вызовы сменяются другими, и это делает нас сильнее. Мы налаживаем партнерские взаимоотношения с новыми странами, которым раньше уделяли недостаточное внимание. Мы также видим и новые возможности внутри страны, понимаем, что производят другие регионы, какой потенциал есть друг у друга. Безусловно, это взаимодействие нужно развивать. Башкортостан два года подряд возглавляет российский рейтинг эффективности промышленной политики. Огромное спасибо за высокую оценку нашей работы, — сказал он.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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