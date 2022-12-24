-10 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Экономика
Вчера, 23:50

Радий Хабиров рассказал, с какими странами будет сотрудничать Башкирия в 2023 году

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о приоритетных направлениях внешнеэкономической деятельности республики в следующем году. На вопросы журналистов он отвечал вместе с вице-премьером правительства России — руководителем Минпромторга Денисом Мантуровым, который провел в Уфе заседание Координационного совета по промышленности.

Радий Хабиров рассказал, с какими странами будет сотрудничать Башкирия в 2023 году
Радий Хабиров рассказал, с какими странами будет сотрудничать Башкирия в 2023 году

— Конечно, мы будем сотрудничать с теми, кто готов и кто нас ждет, —заявил глава республики. — При этом взаимодействие предприятий даже с недружественными странами продолжается. Как говорится, война войной, санкции санкциями, но западным предприятиям, безусловно, интересно с нами работать.

Тем не менее, подчеркнул Радий Хабиров, основное внимание будет сосредоточено на тех государствах, которые хотят работать с Башкирией. В первую очередь это Беларусь — один из важных и ключевых партнеров республики.

— Мы много ездим туда, открыли там представительство Башкортостана. У нас есть совместные проекты. Сейчас активно работаем над открытием прямого рейса Уфа — Минск. Думаю, в марте 2023 года мы найдем такие решения, — рассказал руководитель региона.

В числе перспективных для сотрудничества стран он назвал также Узбекистан, с которым реализуются совместные проекты на несколько миллиардов рублей, и Казахстан, тоже проявляющий большой интерес к республике, сообщает пресс-служба главы региона.

Денис Мантуров отметил, что в Башкирии представлены практически все направления промышленности: металлургия, химические предприятия, авиационная индустрия — вертолеты, беспилотная авиация, авиадвигатели. В числе перспективных отраслей он назвал фармацевтику и легкую промышленность, которые активно развиваются в данный момент. «Мы рассчитываем, что в перспективе на территории Башкортостана будут широко представлены и другие инновационные направления», — выразил он надежду.

Напомним, заседание Координационного совета по промышленности состоялось сегодня, 24 декабря, в уфимском Конгресс-холле «Торатау». В нем приняли участие порядка 70 министров промышленности регионов России.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика