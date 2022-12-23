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Ведущие предприятия Уфы приняли министров полусотни российских регионов

В рамках деловой программы Координационного совета по промышленности минпромторга России профильные министры более 50-ти регионов страны побывали на уфимских предприятиях, сообщает пресс-служба правительства республики.

Ведущие предприятия Уфы приняли министров полусотни российских регионов
Ведущие предприятия Уфы приняли министров полусотни российских регионов

Делегаты интересовались производственными процессами и проектами предприятий, общались с директорами заводов и управляющих компаний индустриального парка и технопарка.

— Сам совет - хорошая возможность для установления новых межрегиональных связей. Регионы в этом году столкнулись с необходимостью решения общей серьезной задачи, она заключается в формировании экономического суверенитета. Уверен, что в рамках Координационного совета будут не только расширяться кооперационные связи, но также и решаться важные задачи, — сказал вице-премьер – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

В производственно-учебном центре  ПАО «ОДК-УМПО» руководители промведомств увидели, как на гиганте авистроения ведется подготовка квалифицированных кадров для отрасли. А в производственно-технологическом центре – как выпускаются компоненты серийных и перспективных вертолетных двигателей в классе мощности до 5000 л.с. На территории «Технопарка авиационных технологий» делегатам показали современную производственную площадку, впечатлив их станками с ЧПУ для высокоточной обработки деталей диаметром до 1,5 метров.

Главы минпромторгов регионов также побывали в уникальном для России индустриальном парке «ПромЦентр», о чем уже рассказывала «Республика Башкортостан».

Ведущие предприятия Уфы приняли министров полусотни российских регионов
Ведущие предприятия Уфы приняли министров полусотни российских регионов
Ведущие предприятия Уфы приняли министров полусотни российских регионов
Автор:Денис БОРОДИН
Теги:технопаркииндустриальные паркиодк-умпоростехавиадвигателестроениенефтегазовое оборудованиеминпромторг рф
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