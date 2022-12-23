Министры промышленности регионов России оценили в Уфе потенциал импортозамещения

Индустриальный парк в Уфе был создан в 2014 году на заброшенных пустующих площадях машиностроительного завода. Но буквально за восемь лет управляющая компания инвестировала в индустриальный парк более 1,7 млрд рублей, а резиденты - более 400 млн рублей. Налоговые отчисления резидентов в бюджет РФ с нарастающим итогом составили почти 6,4 млрд рублей, в республиканский бюджет – 1,6 млрд рублей. Проект включен в перечень приоритетных инвестиционных проектов Башкирии.

- У нас стопроцентная загруженность и очередь желающих развивать свой бизнес здесь. Индустриальный парк прошел сертификацию в минпромторге России на соответствие требованиям к индустриальным паркам и управляющим компаниям индустриальных парков, включен в реестр министерства. Поэтому завтра открываем еще один производственный корпус, таким образом, доведя общую площадь корпусов ИП до 88 тысяч квадратных метров, и это не предел, - отметил гендиректор ООО «ПромЦентр» Павел Васильев.

Невооруженным взглядом было заметно, что «ПромЦентр» вызвал у министров промышленности регионов России неподдельный интерес. Главы региональных минпромторгов отметили, что индустриальный парк привлекает концентрацией разных видов производств – от выпуска картонной упаковки и бумажных стаканчиков до создания оборудования для нефтяной промышленности.

- А не можете изготавливать линии розлива пищевых напитков, это был бы самый яркий пример импортозамещения, мы бы сразу к вам пришли, - обратился глава минпрома одного из центральных региона России к новоиспеченному резиденту индустриального парка — ООО «МВС Мехатроника», запустившего производство оборудования для фасовки жидкостей в разные виды тары. Бизнесмены не стушевались и ответили, что в их планах выпуск автоматических линий розлива для всех отраслей экономики.

- Уже в начале строительства у нас образовалась очередь из предпринимателей, готовых занять эти площади. Это главный показатель правильности нашего решения. Значит, нам надо продолжать эту работу. Мощное развитие системы наших индустриальных и технопарков стало одной из причин того, что республика второй год подряд возглавляет рейтинг эффективности промышленной политики регионов страны, - откликнулся на запрос на расширение индустриального парка глава республики Радий Хабиров.

- Ваша задача - успеть занять те ниши, которые освободились после ухода западных компаний. Для этого нужно производить конкурентоспособную продукцию. Наша задача – создавать условия для вас, - ответил на интерес промбизнеса Радий Хабиров.

Напомним, что в Башкирии насчитывается сегодня 12 индустриальных парков и 18 технопарков. В них – 168 резидентов, общий объём инвестиций – более 44 млрд рублей, в регионе появилось свыше 30 тысяч новых рабочих мест.

Итоговое в этом году заседание Координационного совета по промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации пройдет завтра, как ожидается, под председательством вице-премьера Дениса Мантурова. Министры промышленности всех регионов России будут обсуждать инструменты поддержки промышленного экспорта и меры по обеспечению приоритетного импорта.

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