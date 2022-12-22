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Радий Хабиров поздравил энергетиков Башкирии с профессиональным праздником

Глава республики Радий Хабиров на своей странице в социальных сетях поздравил всех энергетиков с профессиональным праздником.

Радий Хабиров поздравил энергетиков Башкирии с профессиональным праздником
Радий Хабиров поздравил энергетиков Башкирии с профессиональным праздником

Он отметил, что в сфере энергетики региона занято более 25 тысяч человек, а с учётом смежных, напрямую зависимых от энергетики отраслей, – 50 тысяч.

«Энергосистема республики – одна из самых развитых в стране, - подчеркнул глава региона. - Будем и дальше наращивать мощности, заботиться о бесперебойной подаче электроэнергии – это основа развития нашей промышленности, ее конкурентоспособности, это качество жизни людей, комфорт и уют в их домах. Планы – большие. Будем модернизировать энергооборудование электростанций, строить новые подстанции и центры питания. Продолжим тянуть электросети. Нам предстоит решить масштабные задачи по энергообеспечению Зауралья, довести до результата наши планы развития в гидроэнергетике и многое другое».

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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