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Вчера, 17:40

С 1 января заработает льготный режим для промышленных кластеров Башкирии

Одна из важных тем, которую обсуждали участники Международной недели бизнеса-2022 в Уфе, - это промышленные кластеры и изменения, которые их ждут в 2023 году.

С 1 января заработает льготный режим для промышленных кластеров Башкирии
С 1 января заработает льготный режим для промышленных кластеров Башкирии

Льготный режим заработает с 1 января будущего года. Новые условия для работы промышленных кластеров анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

Эту тему обсудили в рамках международного форума в Уфе, прошедшего с 14 по 16 декабря. Мнения высказали директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров Республики Башкортостан Азамат Юлгутлин и руководители промышленных предприятий. В режиме ВКС к разговору подключились заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов и руководитель направления по развитию кластерной политики Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Евгений Кравченко.

- Создание комфортного налогового и таможенного режима также входит в план по «перезагрузке», ставится цель упростить администрирование промышленных предприятий-участников, снизить количество проверок, - отметил Андрей Шпиленко. - И что немаловажно, позволит обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию промышленных кластеров.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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