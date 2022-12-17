С 1 января заработает льготный режим для промышленных кластеров Башкирии

Льготный режим заработает с 1 января будущего года. Новые условия для работы промышленных кластеров анонсировал президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

Эту тему обсудили в рамках международного форума в Уфе, прошедшего с 14 по 16 декабря. Мнения высказали директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Андрей Шпиленко, директор Ассоциации кластеров Республики Башкортостан Азамат Юлгутлин и руководители промышленных предприятий. В режиме ВКС к разговору подключились заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления министерства промышленности и торговли РФ Леонид Данилов и руководитель направления по развитию кластерной политики Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Евгений Кравченко.

- Создание комфортного налогового и таможенного режима также входит в план по «перезагрузке», ставится цель упростить администрирование промышленных предприятий-участников, снизить количество проверок, - отметил Андрей Шпиленко. - И что немаловажно, позволит обеспечить гарантированный спрос на инновационную продукцию промышленных кластеров.

Фото пресс-службы правительства РБ.