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Лучшие бизнесмены Башкирии получили премии «Время первых» и Urban Awards Уфа

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров вручил награды лидерам бизнес-сообщества в Конгресс-холле в Уфе на Международной неделе бизнеса-2022. Об этом сообщила сегодня, 15 декабря, пресс-служба правительства Башкирии.

Лучшие бизнесмены Башкирии получили премии «Время первых» и Urban Awards Уфа
Лучшие бизнесмены Башкирии получили премии «Время первых» и Urban Awards Уфа

- Второй год Башкирия входит в пятерку лидеров по созданию делового климата, - отметил Андрей Назаров. – Мы – первые в России по промышленной политике, развиваем республику, ее промышленный и инвестиционный потенциал, несмотря на тяжелые последствия санкционного давления. Бизнес-премию «Время первых» вручаем во второй раз. Номинации сформированы с учетом приоритетов республики, с целью поощрить примеры инвестиционной и социальной ответственности предпринимателей.

- Есть такая фраза: «Трудные времена рождают сильных людей», она про наших победителей, - сказал премьер-министр республики. – Именно в таких условиях проявляют себя сильные бизнесмены, без которых невозможны достижения нашей республики.

Вторая премия – федеральная - Urban Awards является одной из главных в сфере городского строительства. Она учреждена 14 лет назад и в этом году впервые проводится в Башкирии.

По словам Андрея Назарова, доверие организаторов неслучайно, ведь по темпам жилищного строительства наша республика входит в ТОП-10 регионов России.

- По итогам 10 месяцев этого года построили почти 2,5 млн кв. метров жилья, - сказал он. - Мы занимаем второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое место в России. Строящиеся жилые комплексы - это целые экосистемы с развитой инфраструктурой для достойной жизни горожан.

Андрей Назаров вручил награду в номинации «Надежный партнер» ООО «Цемикс». Почетную награду в номинации «Компания года» получило ООО «Газпром нефтехим Салават».

Премии «Время первых» получили еще шесть предприятий. Это АО «Полиэф», ПОА «ОДК-УМПО», ООО «А7 Агро», ООО «ПО «Аркада», ООО «Ойлтиммаш», ООО «Башкирская медь».

Статуэтки главной премии в области жилой недвижимости Urban Awards Уфа стали 16 компаний-застройщиков, работающие в Башкирии.

Фото пресс-службы правительства РБ.

 

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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