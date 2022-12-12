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Башкирия и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве

Глава Башкирии Радий Хабиров и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в режиме видеоконференции подписали соглашения о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Башкирия и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве
Башкирия и «Газпром» подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны подписали два документа Один из них - актуализация соглашения 2003 года между республикой и компанией о газификации, развитии энергомашиностроения и других сфер экономики. Второй связан с развитием в Башкирии рынка газомоторного топлива.

При этом отмечалось, что до конца 2025 года в республике планируется довести до 100 процентов показатель технически возможной сетевой газификации, заявки на подведение газопроводов к границам домовладений исполнены на 91 процент.

– Отрадно, что на территории Башкирии уже работают 25 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций «Газпрома». Ещё две АГНКС находятся на этапе строительства, – отметил Алексей Миллер. - К 450-летию Уфы мы строим в городе мощный ФОК с бассейном, катком и универсальным залом. Запустим его в 2023 году. Это будет хороший подарок к юбилею.

«Вместе мы активно работаем над реализацией программы газификации, выполняем поручения Президента России по догазификации. Мы также очень признательны за то, что именно на республиканской площадке создается новая модель двигателя АЛ-41СТ для предприятий «Газпрома», - сказал Радий Хабиров. Также он поблагодарил всю команду «Газпрома» за эффективную работу в части строительства социальных объектов.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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