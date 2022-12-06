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«Продукт Башкортостана» попробовали на вкус в Узбекистане

Дипломант проекта «Продукт Башкортостана» фермер Хазиева В. В. представила свою продукцию — мед и продукты пчеловодства — на выставке «UzAgroExpo-2022 Сельское хозяйство», сообщает пресс-служба правительства республики.

«Продукт Башкортостана» попробовали на вкус в Узбекистане
«Продукт Башкортостана» попробовали на вкус в Узбекистане

Башкирию на этой международной вставке в Узбекистане представили пять производителей. Они показали среднеазиатским потребителям продукты пчеловодства, переработки сельскохозяйственной и молочной отраслей, водооборотные системы большой и малой производительности, зерновые культуры и продукцию их переработки.

Министр торговли и услуг республики Алексей Гусев особо подчеркнул, что среди участников коллективного стенда республики – дипломант проекта «Продукт Башкортостана» ИП Глава КФХ Хазиева В. В., у которого собственная пасека в Мишкинском районе. Кроме меда хозяйство производит продукцию пчеловодства: пергу, маточное молочко, трутневый гомогенат, пчелиный воск и прополис. Узбекистан для фермера – новый рынок сбыта продукции. Сейчас предприниматель реализует мед на территории Башкортостана, а также поставляет его в другие регионы России и в Астану (Казахстан).

Кроме него свою продукцию представили «Торговый Дом «Дуслар», ИП КФХ Мингазова А. Р., «Модерн Петролиум» и «Профтехника».

В этом году на «UzAgroExpo 2022» свою продукцию продемонстрировали 160 компаний из 20 стран. Дипломант проекта «Продукт Башкортостана» выставляется впервые. Сегодня ими являются 660 производителей пищевых продуктов и непродовольственных товаров региона. Более 24 тысяч наименований продукции маркируется специальным знаком.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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