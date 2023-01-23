В Башкирии товары и услуги за год подорожали на 11 процентов

За минувший год цены на товары и услуги выросли в республике на 11,2 процента. Для сравнения, в среднем по России этот показатель составил 11,9 процента. При этом продукты питания подорожали на 10,1 процента, непродовольственные товары - на 11,3 процента, услуги – на 12,7 процента.

Что касается декабря минувшего года, то цены на продукты питания даже незначительно снизились, за исключением овощей и картофеля, которые подорожали на 12,2 процента и 6,2 процента соответственно. Также подорожали яйца – на 4,8 процента и макароны – на 3,6 процента.

В непродовольственной группе тоже наблюдалось снижение цен. Рост отмечен только на дизтопливо – на 2,3 процента и моющие средства – на 1 процент.

Услуги в целом выросли в цене на 2,7 процента. При этом резко подорожали коммунальные услуги - на 9 процентов. Проезд в поездах стал дороже на 13,2 процента, в междугородных автобусах - на 6,3 процента, на самолетах – на 2,3 процента, поход в кино и театр – на 2 – 3,4 процента.

По росту цен в декабре Башкирия в Приволжском округе заняла предпоследнее место, уступив звание самого дешевого региона только Мордовии.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.