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День Победы
Сегодня, 11:27

В Башкирии на административных зданиях вывесят Знамя Победы

В наступающем, 2023 году, копии Знамени Победы будут вывешивать 9 мая на всех административных зданиях. Соответствующий закон принят на заключительном в этом году заседании Госсобрания Башкирии. Об этом сообщила пресс-служба Госсобрания РБ.

В Башкирии на административных зданиях вывесят Знамя Победы
В Башкирии на административных зданиях вывесят Знамя Победы

По словам председателя Госсобрания республики Константина Толкачева, законопроект предусматривает, что в День Победы на всех административных зданиях – это органы госвласти и местного самоуправления – рядом с государственными флагами России и Республики Башкортостан, флагом района должно быть вывешено и Знамя Победы. Точнее, его копии. Депутаты Госсобрания приняли в законе и порядок использования копий Знамени Победы в церемонии возложения венков и цветов к памятникам Великой Отечественной войны, в проведении торжественных мероприятий 9 мая.

- Это не просто торжественный ритуал, а воспитание патриотизма, - подчеркнул Константин Толкачев. – В первую очередь, знак благодарности современников нашим предкам, победившим фашизм. Память о героических и вместе с тем трагических страницах истории ХХ века должна переходить из поколения в поколение, чтобы ни мы, ни наши потомки не допустили реванша фашистской идеологии.

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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