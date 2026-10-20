«Семейный доступ»: как родителям в Башкирии управлять налогами детей онлайн

Согласно законодательству, многодетной признается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной форме.

Для родителей из многодетных семей предусмотрен вычет в размере кадастровой стоимости 600 кв. м по одному земельному участку. Например, если площадь участка не превышает 600 кв. м, земельный налог за этот участок не уплачивается. Если площадь больше, то из общей площади участка вычитается 600 кв. м, и налог исчисляется только на оставшуюся площадь (ст.391 НК РФ).

Также для многодетных семей уменьшена кадастровая стоимость имущества на стоимость 5 кв. м площади квартиры, комнаты или 7 кв. м площади жилого дома. Вычет предоставляется родителям на каждого несовершеннолетнего ребенка (а также на детей до 23 лет, обучающихся очно) (ст.403 НК РФ).

Решениями представительных органов муниципального образования, на территории которых расположены объекты недвижимости, могут устанавливаться дополнительные льготы и вычеты. Получить подробную информацию о дополнительных ставках и льготах можно на сайте ФНС России: «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Льготы предоставляются налоговыми органами в беззаявительном порядке на основании данных, полученных из Социального фонда России. Информация обо всех установленных налоговых льготах размещена в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам"» на официальном сайте ФНС России. Проверить наличие налоговых льгот и период их предоставления легко в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет для физических лиц» (раздел «Профиль» — «Сведения» — «Льготы»).

В случае отсутствия сведений о предоставленной льготе, налогоплательщик может направить заявление о ее предоставлении в налоговые органы. Это можно сделать через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или мобильное приложение «Налоги ФЛ» (раздел «Услуги» — «Оформить льготу»), а также в любом отделении МФЦ или налоговой инспекции или почтовым отправлением.

Если ваши дети являются собственниками недвижимости или земельных участков, можно уплачивать налоги за них с помощью функции «Семейный доступ» в Личном кабинете.

Для подключения «Семейного доступа» необходимо зарегистрировать ребенка в Личном кабинете (для детей до 14 лет — лично родителем в инспекции или в отделении МФЦ с паспортом родителя и свидетельством о рождении ребенка) Затем в Личном кабинете родителя нужно зайти в раздел «Профиль» — «Семейный доступ» — «Добавить пользователя», ввести ИНН ребенка и отправьте запрос. Следующим шагом станет подтверждение запроса в Личном кабинете ребенка. Затем в разделе "Налоги" Личного кабинета родителя появится возможность переключаться между профилями себя и ребенка и уплачивать налоги детей онлайн.

Если остались вопросы, обращайтесь в Единый контакт-центр ФНС России: 8-800-222-22-22, а также на "горячую линию" УФНС России по Республике Башкортостан 8 (347) 215-10-70, добавочный 55-55.

Фото: Раиф БАДЫКОВ.