Настало время уплаты

Отвечает специалист Управления Федеральной налоговой службы по РБ

— Налоговая служба уже начала в республике массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2025 год. Налоговые уведомления получат более двух миллионов жителей республики, около 1,8 миллиона — в электронном виде на портале «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте ФНС России. Остальным налогоплательщикам уведомления будут направлены заказным письмом по месту жительства. Также налоговое уведомление можно получить в офисе МФЦ или в любом налоговом органе. Налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года.

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России действует промостраница «Налоговое уведомление 2026 года», где размещены ответы на распространенные вопросы, связанные с получением и исполнением налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.

Налоговые уведомления не направляются гражданам в нескольких случаях: при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налогов на имущество. А также если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей (за исключением случаев, когда истекает трехлетний срок направления уведомления).

Всего жителям республики в 2026 году предстоит уплатить более 8 млрд рублей имущественных налогов. В том числе 4 млрд рублей транспортного налога, 3 млрд рублей налога на имущество физлиц и более 1 млрд рублей земельного налога.

В налоговые уведомления также включено более 8 млрд рублей налога на доходы физлиц, в том числе не удержанного налоговыми агентами, по совокупно полученному гражданами доходу за 2025 год с применением прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ, с доходов в виде выигрышей, процентов по вкладам в российских банках, превышающих необлагаемый доход, и других.