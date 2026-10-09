+1 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Вопрос эксперту
9 Октября , 04:15

Настало время уплаты

У нас в доме ненадежные почтовые ящики. Какие еще есть варианты получения документов из налоговой и когда начинают рассылать налоговые уведомления? Айгуль САТАРОВА. Чишминский район.

Добавить в предпочтительные источники Google
канал МАХ УФНС России по РБканал МАХ УФНС России по РБ
Фото:канал МАХ УФНС России по РБ

Отвечает специалист Управления Федеральной налоговой службы по РБ

— Налоговая служба уже начала в республике массовую рассылку уведомлений на уплату налогов за 2025 год. Налоговые уведомления получат более двух миллионов жителей республики, около 1,8 миллиона — в электронном виде на портале «Госуслуги» или через личный кабинет на сайте ФНС России. Остальным налогоплательщикам уведомления будут направлены заказным письмом по месту жительства. Также налоговое уведомление можно получить в офисе МФЦ или в любом налоговом органе. Налоги необходимо уплатить не позднее 1 декабря 2026 года.

Для удобства налогоплательщиков на сайте ФНС России действует промостраница «Налоговое уведомление 2026 года», где размещены ответы на распространенные вопросы, связанные с получением и исполнением налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов физических лиц и НДФЛ.

Налоговые уведомления не направляются гражданам в нескольких случаях: при наличии налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налогов на имущество. А также если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уведомлении, составляет менее 300 рублей (за исключением случаев, когда истекает трехлетний срок направления уведомления).

Всего жителям республики в 2026 году предстоит уплатить более 8 млрд рублей имущественных налогов. В том числе 4 млрд рублей транспортного налога, 3 млрд рублей налога на имущество физлиц и более 1 млрд рублей земельного налога.

В налоговые уведомления также включено более 8 млрд рублей налога на доходы физлиц, в том числе не удержанного налоговыми агентами, по совокупно полученному гражданами доходу за 2025 год с применением прогрессивной шкалы ставок по НДФЛ, с доходов в виде выигрышей, процентов по вкладам в российских банках, превышающих необлагаемый доход, и других.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru