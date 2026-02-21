0 °С
Ветераны СВО займутся поиском без вести пропавших участников СВО и ВОВ

Во время очередных сборов Ассоциации ветеранов СВО ее члены обсудили вопросы восстановления судеб без вести пропавших участников СВО и Великой Отечественной войны. Планами и наработками по этой теме поделились заместитель исполнительного директора Ассоциации ветеранов СВО Владимир Горох и начальник федерального штаба ВДМОД «Волонтерская Рота Боевого Братства» Станислав Кузьменко.

«Сейчас есть запрос на поиск и поднятие тел без вести пропавших. В связи с этим была разработана программа по подготовке специалистов поисковых подразделений Ассоциации ветеранов СВО и Волонтерской Роты. Программа уже находится на этапе согласования. В течение этого года запланированы поисковые экспедиции, связанные с Великой Отечественной войной, в нескольких субъектах. Поэтому продолжаем формировать региональные базы данных членов Ассоциации, кто готов и считает своим нравственным долгом подключиться к этой работе. Добро пожаловать!» — рассказал Владимир Горох.

Руководитель Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Елена Малышева и ее коллега, директор департамента информационных технологий и цифровых проектов Национального центра исторической памяти при Президенте РФ Максим Синицын познакомили собравшихся с работой центра и рассказали о взаимодействии с Ассоциацией.

Фото: Ринат РАЗАПОВ

Автор: Артур СМОЛОВ
