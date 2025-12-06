В Башкирии благодаря прокуратуре инвалиды получили средства реабилитации

Инвалиды обратились с заявлениями в региональное отделение Фонда пенсионного и социального страхования для их получения в льготном порядке. Однако длительное время заявители не были обеспечены положенными средствами реабилитации.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением об обязании ведомства принять меры к восстановлению прав инвалидов. Суд удовлетворил требования прокурора. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования они получили слуховые аппараты, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

