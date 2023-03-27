Этим летом в Башкирии отдохнут 495 тысяч школьников

На оперативном совещании в правительстве РБ министр образования и науки Айбулат Хажин рассказал о планах на летнюю оздоровительную кампанию в республике. Так, общую сумму, которую этим летом затратят на отдых детей, он оценил в 2,5 миллирда рублей. При этом стоимость одного койко-места в лагерях в этом году составляет 1045 рублей. А общее число организаций отдыха - около 1700.

Особое внимание министр обратил на отдых детей участников специальной военной операции. Зимой в "Орленке" Илишевского района уже отдохнули 120 ребят. Столько же побывают в лагере весной. А летом планируется организовать отдых не менее семи тысяч детей.

Около полутора тысяч детей из ЛНР и ДНР побывают этим летом на отдыхе в Башкирии. А сегодня в Уфу приехали 30 ребят из ЛНР, которые примут участие в патриотической смене в парке "Патриот". К ним также присоединяться 30 "юнармейцев" из Башкирии.

Кроме того, большое внимание в этом году уделят воспитательной программе: это и специальные мероприятия, и церемонии поднятия флагов и исполнения гимнов.

В конце выступления глава Башкирии Радий Хабиров призвал Айбулата Хажина и его коллег доукомплектовать круглогодичный центр "Орленок" в Илишевском районе современным физкультурно-оздоровительным центром.

- Дети должны отдохнуть. Они устали больше нас, - резюмировал Радий Хабиров.

Фото: скриншот видео оперативного совещания в правительстве РБ.