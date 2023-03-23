В Башкирии прошло заседание рабочей группы по профилактике травли в школах

Руководителем рабочей группы, которая была образована в начале марта, стала заместитель председателя Государственного собрания - Курултая Башкирии Тамара Тансыккужина, а в ее состав вошли представители министерства образования, центров психологической поддержки, заведующий отделом по делам несовершеннолетних при правительстве РБ, Уполномоченный по правам ребенка и другие эксперты, работа которых так или иначе касается вопросов детства.

В ходе первого заседания рабочей группы перед собравшимися выступили три докдачика: замминистра образования и науки РБ Инесса Косолапова рассказала о профилактике буллинга в школах республики, Уполномоченный по правам ребенка в РБ Ольга Панчихина проанализировала факторы, лежащие в основе конфликтных отношений в образовательной среде, а директор республиканского молодежного социально-психологического и информационно-методического центра Галина Ануфриева поделилась опытом работы центра в ситуациях травли среди детей.

В то же время, как справедливо заметил в процессе дискуссии председатель комитета Курултая по образованию, культуре, молодежной политике и спорту Раиль Асадуллин, случаи травли в школах нужно предупреждать. Единственный выход - возвращение масштабной воспитательной работы в школы, сплочение детского коллектива на основе духовных и нравственных ценностей.

Следующее заседание рабочей группы запланировано на 12 апреля, а в результате ряда таких встреч будут разработаны рекомендации по профилактике ситуаций травли в школах.

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